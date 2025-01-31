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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Они должны смеяться в клетке»: в Подольске этническая банда детей мигрантов нападает на людей

«Они должны смеяться в клетке»: в Подольске этническая банда детей мигрантов нападает на людей

БлокнотРУ В Подольске продолжает орудовать этническая банда, о которой мы писали в прошлом году.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Продались судьи и следователи ОПГ-диаспоре. Позор. за сколько вас тварей купили черномазые? Ребят жалко, из-за денег , вернее взятки страдают. А этих трудоголиков мигрантских выселить из России, понаехавшие грабители. чем занимаются ценные специалисты и за сколько купили гражданство. Выдворить врагов с наших земель, натерпелись от этих мразей.
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7 час.
Гулька
Всех судей срочно поверить на детекторе лжи и только после этого разрешить работать дальше. А тех, кто не пройдет, дисквалифицировать и заставить рассказать о всех своих решениях за деньги.
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2 час.
epobedimski
А чтовы хотите ,если дума принимает законы о защите мигрантов?
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1 час.
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