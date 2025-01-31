«Они должны смеяться в клетке»: в Подольске этническая банда детей мигрантов нападает на людей

Анна Зареченская Продались судьи и следователи ОПГ-диаспоре. Позор. за сколько вас тварей купили черномазые? Ребят жалко, из-за денег , вернее взятки страдают. А этих трудоголиков мигрантских выселить из России, понаехавшие грабители. чем занимаются ценные специалисты и за сколько купили гражданство. Выдворить врагов с наших земель, натерпелись от этих мразей.

Гулька Всех судей срочно поверить на детекторе лжи и только после этого разрешить работать дальше. А тех, кто не пройдет, дисквалифицировать и заставить рассказать о всех своих решениях за деньги.