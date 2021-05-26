Куда делось 10 триллионов рублей (денег, которые за последних 20 лет не получили люди, т. к. не дожили до пенсии)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕБизнес и финансыКуда делось 10 триллионов рублей (денег, которые за последних 20 лет не получили люди, т. к. не дожили до пенсии) Новость Дня За последних 20 лет по статистике Росстата в России смертность составила 45 миллионов человек.Вернуться к статье12625НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна Леухина (Журавлёва)И сколько еще пенсионной реформой обобрали людей! Иуды!Fialkaпенсионные отчисления которые платит рабочий идут на оплату нынешних пенсионеров, а вы будете на пенсии ,будете получать из пенсионного фонда, который пополняется другими трудягамиННаталияПолучается, что пенсионный фонд - типичная классическая пирамида! А это всегда и везде так было, или только у нас и теперь?Владимир Соколоввы сильно лукавите)))ТОТерехов ОлегОна не лукавит он просто тупая.Владимир Соколовну))такое бывает)часто)Юрий ЩербаковИ в чем "лукавство"?Елена ТихомироваНа словах все хорошо , а на деле!.....Евгений СорокинНу это точно. Или казачок засланный... Нах нужен ПФР ? Только самому себе... Китайцы живут без вороватых фондов и деньги всегда в их собственности. Помер - деньги родственникам. И т.д. А вот если бы поубавить аппетиты друзьям Луноликого ( Сечин и т.п.) (5 млн в СУТКИ!!!... ЗА ЧТО???!!!) и убрать ПФР, то пенсии у нас будут почти как в Европе. А эти тадепуты даже боятся перед выборами нам обещать. А вдруг мы по-нормальному отреагируем и потребуем! Вот и ружьишки пытаются конфисковать и т.п. ССУТ СЦУКИ!!!Евгений СорокинОткуда взялся этот вонючий Veter, который везде обсирает меня?Владимир Соколовлукавство в том, что нынче пенсия состоит из двух частей)) одну из них типа копит человек, туда отчисляет деньги его работодатель. ни о каких оплатах нынешним пенсионерам с ЗП речи не идет.Евгений РудаковЕсть начальство и над пенсионным фондом. Так что... для них 10 триллионов, что для нас 10 рублей. Ну народ!.. вы ж не при Сталине живете.РЮРаис ЮмагужинИдеология алчности, жадности и жульничества, называемая рыночная экономика, берёт верх и побеждает. Держитесь люди, то ли еще будет, когда вырастут дети тех, кто был рождён в 90-е.Добрый человекК сожалению пока что по наследству у нас переходят только долги. По "их" понятиям остальное мы пока не заслужили.ТОТерехов ОлегОбобрать народ - это "святое"Елена ТихомироваА кто они такие?! ...С нашего молчаливого согласия воруют и мошеничабт.ТОТерехов ОлегВ том то и суть что с нашего молчаливого согласия.vi viА, куда делись деньги умерших пенсионеров за 70 лет советской власти? Так они тоже пошли на пенсии вам, нынешним пенсионерам.Владимир 123Эти деньги в 92 чубайсы и ему подобные по карманам растащилиPciha IvanovaМы отчисляли в пенсионный фонд ничуть не меньше!Елена ТихомироваТогда были хорошие пенсии , а сейчас подачка мизерная на хлеб , воду и ЖКХ.ВВВиктория ВикторияПенсионный фонд - это изобретение сегодняшней, типа, рыночной РФ; в СССР пенсии платили из госбюджета....Александр РожковА куда делись деньги всех умершиАлександр РожковА слабо спросить: А куда делись деньги всех умершихАлександр РожковА слабо спросить: "А куда делись деньги всех умерших?"Владимир EвтушенкоНет, они пошли вам, убийцам СССР, захватившим все богатства СССР и все его деньги. Врёшь и не краснеешь.ВСВладимир СкорняковА на что они построили свои аппартаменты????????Александр РожковНу что вы право? Они ведь, в отличие от нас, работают по 25 часов в сутки.VVVan VanФонд как много в этом слове! Главное что? Собрать деньги!!! А с деньгами понятное дело, куда их приткнуть проблемы нету, хоть в асфальт закатай!александр петровТа я Вас умоляю!! Кто же Вам их отдаст?? Сейчас найдут уйму причин, что эти деньги выплачиваются тем кто уже на пенсии и т.д. и т.п.. Сюда еще прибавить бы и те деньги, которые платят в ПФР работающие пенсионеры, но которым индексация ну ни как не положена!!! А их около 15 миллионов человек!!! Там тоже сумма не малая!! В этом году, по упрощенке, я заплатил 42000!!! Те же кто работает на предприятии заплатили по более!!Елена ТихомироваСейчас деньги детям выплачивают из Пенсионного фонда.Елена ТихомироваА кубышку они не трогают ,считают что это их личные деньги.Владимир EвтушенкоКаким детям? Своим, живущим за рубежом.ТОТерехов ОлегИз кубышки деньги идут олигархату чтобы не обеднели при кризисах. Только я чтото ни одного разорившегося не видел и не слышал, только все больше банки пухнут.Семенков АлександрГде эти деньги? Где они, куда делись? Та я вас умоляю, смотрите на квартиры Дроздова и других менеджеров ПФР. ОНИ СКОРЕЕ ВСЕГО ТАМ. Ведь чтобы иметь такую недвижимость, Дроздову нужно работать лет 70 на должности Главы ПФР. А вопрос поставлен правильно о выплате недополученной пенсии после смерти ближайшим родственникам. А то выходит, что государство просто грабит пенсионеров и их семьи.АФАлександр ФишкинА выход-то один, и его прекрасно знают на Кавказе: там все инвалиды!Vиктор ГулякаВ моем роду, начиная с 80-х годов, до пенсии не дожил практически никто из мужчин. Женщин - единицы. Уповать на то, что мне суждено дожить до означенного срока и получить 16 коп - не собираюсь. А посему штепсель "в карман ПФР усё уплОчено" - примерять на себя не имею ни малейшего желания. Вернуть ничего нельзя, веры в справедливость не осталось. Так чего ради пыжиться?!Ночной кошмарГнилой у тебя род. У меня в роду меньше 90 лет не живут...Vиктор ГулякаТак вот, сучий потрох, кто на мои бабки шикует и ПФР тут не при делах?! А я то все валил на голодное военное детство, да на войнушки разные.Ночной кошмарА я свою пенсию, щенок сопливый, заработал за 50 лет стажа квалифицированным высокооплачиваемым трудом. А ты всё на халяву жить хочешь. Меньше пей, и проживёшь до пенсии, дегенерат хренов. А за твоё хамство в ЧС тебя отправлю. так что можешь не отвечать.Евгений СорокинКозёл ты вонючий! У меня тоже стаж 50 лет, в 80-е я получал 360-380 руб! И т.п. Ты таких денег не видел! И ЧТО??!! Базовая пенсия 13200!!!! + 1260 руб за ветеранство! И я ещё работаю и получаю не хилую ЗАРПЛАТУ! ГДЕ МОЯ ПЕНСИЯ?! Что скажешь, урод?Boris JanovskyВиктор, не забывайте нажимать кнопку "Пожаловаться" у особо выдающихся комментариев уродов типа "ночного кошмара". Совсем их убрать отсюда не удастся, но хоть заставим лжецов пересоздавать аккаунт. Да и "черный список" пополнять надо.Владимир EвтушенкоЭтот урод, лет 30 от роду, ничего не скажет. Он нанят здесь богачами для метания говна.Владимир EвтушенкоБеда в том, что модераторы никак абсолютно не реагируют на таких подонков, но банят тех, кто им отвечает их же словами.АлинаОбращаюсь к автору. Если вы настолько безграмотны,то не пишите глупости. Прежде проконсультируйтесь у профессионалов и сразу отпадёт желание писать дурость. Единственное,что хочется сказать - теперешние пенсионеры получают пенсии из средств,перечисленных из теперь работающих людей. А когда работали теперешние пенсионеры,то они содержали тех пенсионеров,которые жили в то время. Поняли ? Думайте и учитесь,не знаете -спрашивайте. А если вы наш враг и хотите возмущения народа,то органы должны с вас спросить за это. Не тролльте и не будьте провокаторами. Вы не правильно толкуете.Рожденный СССРАй маладца! Ну всё объяснила. Ещё и "органы" приплела. Неа, не всё. Откуда деньги на дворцы (офисы) ПФР?!? Ну и зарплаты не чета нашим (втрое выше "средних")?!? (Глупая...или дура???)ТОТерехов ОлегЭто общепринятое заблуждение внушаемое сверху. Стряхните лапшу ! Просто элементарно посмотрите из чего вам рассчитывают размер пенсии? - из ваших накоплений в ПФР а не ваших детей и родственников!. Что еще требуется доказывать. А все пенсионные накопления должны наследоваться. Это деньги конкретных граждан недополученные от заработанных.Рожденный СССРБраво. И очень доходчиво...для людей с мозгами, а не с использованными прокладками в голове.Семен ЖаровАлина, у каких профессионалов Вы советуете консультироваться???... ... У ТЕХ, КТО советует учителям идти в коммерсанты? ... А может у ТЕХ, КТО устанавливает зарплаты и пенсии среднего класса России в 17000 рублей? ... А может у ТЕХ, КТО гарантирует среднему классу зажиточную жизнь, питаясь одними макарошками? ... ...Валентин ПоляковУважаемый Семён! Никто не советует учителям идти в коммерсанты. Просто человек, делая выбор своего поприща, должен понимать последствия своего выбора. Впрочем, и учителя у нас не бедствуют, а некоторые даже преуспевают. Кстати, в Советские времена врачи и учителя тоже не были самыми высокооплачиваемыми в стране. Что касаемо критерия относимости к среднему классу, то кто-то при доходе 17.000 может иметь имущества не миллионы. У нас есть даже те, у кого нулевые доходы и много-много движимого и недвижимого имущества. А макароны я люблю...Владимир 123Умная,а куда делись мои перечисленияVиктор ГулякаНам эту песнь о вещих олегах часто по радио передают.. Зачем плагиатом заниматься?!Pciha IvanovaДура! Нас отпускают на пенсию, когда мы оплатили свою пенсию до возраста дожития! А если мы до этого возраста НЕ ДОЖИВАЕМ, нашу пенсию присваивает фонд! Этот возраст дожития устанавливается таким, что бы мы до него НЕ ДОЖИВАЛИ!Семен Жаров1) Валентин, неужели Д.А.Медведев такого не советовал? 2) А разве В.В.Путин понимает что-то в деньгах, если он не знает даже величины своей зарплаты, а зарплату в 17000 рублей считает достаточной для достойной жизни среднего класса? 3) При нулевых доходах человек, считая ВСЮ Россию своей, лёгенько может "протянуть свои ножки", даже любя и макароны! 4) Мы с супругой в Советское время ДВАЖДЫ обзаводились обстановкой, будучи учителями, имея зарплаты по 120 рублей и 5-ых детишек (Практически минимальная зарплата учителя в СССР!)!... Многие учителя нынче имеют такую возможность?... Или Вы им предложите любимый способ В.В.Путина жить на чужие, свои надёжно припрятывая по офшорам за 2% от припрятанной суммы!Елена ТихомироваГлупость несусветная...Слова слова...Владимир EвтушенкоУзок их круг, и страшно далеки они от народа" Герцен.Как его слова применимы для нынешней верхушки.Валентин ПоляковОтвечаю. Уважаемый Семён! Представьте, не советовал, да и не пойдут все учители в коммерсанты: если бы у них была предпринимательская жилка, то шли не в пединституты, а в учебные заведения иного профиля. Да и не все, кто туда пошли, пришли к благосостоянию: как говорится, кто в тюрьме, кто в земле. И потом, назовите мне такую страну, где средний учитель богаче среднего предпринимателя, того же биржевого спекулянта? А эти недовольные педагоги мало того, что получили бесплатно образование, так ещё и недовольны этим. Или они учиться не хотели? Тогда пускай возместят бюджету все расходы и идут на все стороны! Честное слово, Семён надоели эти лицемерные жалобы на низкие заработки. Так и хочется зло предложить им идти на панель... П.С. А Вы не испытываете угрызения совести за советское образование, воспитавшее могильщиков СССР? Простите, если обидел, но разве это не так? Кстати, сейчас некоторые из Ваших коллег имеют ежегодный отдых на зарубежных курортах, по два-три автомобиля и несколько квартир...АлинаПосмотри в зеркало и увидишь психически больного человека плюс безграмотного.АлинаНе позорьтесь своим незнанием . Не думала,что так много несоображающих людей.АлинаОпять двадцать пять. Объяснять бесполезно.АлинаВы глупы до одурения , а другие читают эту муть и не зная (как и вы) осуждают. Подумайте или проконсультируйтесь.Pciha IvanovaВам уже ответили. Много раз. Если до вас не дошло - вы наняты, и отрабатываете денежку. Тогда какой смысл вам что-то разъяснять?АлинаХа-ха-ха, и вы туда же . А учиться не пробовали ?Семен Жаров1) Валентин, спасибо Вам за Ваши прямые взгляд и мнение о Советском образовании! 2) А я лично по ТВ слышал из уст ДАМа этот совет учителям! 3) Валентин, Вы уже слышали от меня, что я, благодаря Советскому образованию и своим Советским учителям, твёрдо убеждён в возможности построения коммунизма, тем более в истории уже был первобытный коммунизм!... Поэтому оставалось лишь воспитать человека по "Моральному Кодексу строителя коммунизма", что я и пытался делать!!!... ... А Вы меня отправили во времена жизни первобытного человека! 4) Перед уходом из системы образования (1985 год!) я своим ученикам предложил АНОНИМНЫЙ ОПРОС (Дать ответ печатными буквами "ДА" или "НЕТ" без указания своих фамилий!) на вопрос: - "Сможете ли Вы выполнять бессмысленные работы и всякого рода преступления ЗА ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ?"... ... В итоге получил 100% ответов: - "НЕТ!"!!!... ... Так что, Валентин, я НЕ имею НИ желания, НИ причин "испытывать угрызения совести за Советское образование, воспитавшее могильщиков СССР"!!!... ... Валентин, не "Советское образование", а "трудность воспитания человека" и "личные примеры, обманы народа и принимаемые законы Власть предержащих" (Союзных и местных!) привели СССР к гибели!!!... == Валентин, лично я считаю, что РЕАКЦИЯ В.В.Путина на избиение девушки ОМОНовцем: - "А может она (Девушка!) к нему (ОМОНовцу!) в глаза лезла?" (Ответ ВВП на вопрос Винокуровой на своей пресс-конференции от 19.12.2013 года!) привела к нынешнему положению с повсеместным мордобоем и убийствами в России!!!... Ведь ЭТУ РЕАКЦИЮ Главы России можно смело принимать за приказ: - "Если КТО-ТО или ЧТО-ТО виновато, то ВСЁ ЭТО бейте, убивайте, крушите и уничтожайте!!!" == Валентин, если Вы опять уйдёте от диспута, то я больше НЕ буду тратить своё время на Вас!!!Валентин ПоляковОтвечаю. Во-первых, роль советского образования в развале СССР неоспорима. Во-вторых, совет дан тем учителям, которые критически ошиблись с выбором поприща, и у них есть какая-то возможность внести исправление в свою жизнь. Конечно, если у них есть какие-то способности к предпринимательству и они готовы рискнуть. Делать бизнес это Вам не в школе годами и десятилетиями преподавать одно и то же и иметь за это и общественный статус, гарантированную занятость и гарантированный доход... Простите, на Ваши философские размышления отвечать не буду, во всяком случае – сейчас. И не понимаю, о какой девушке Вы? Знаете, Закон для всех, включая девушек. Пускай дома сидят и рукоделием занимаются, не лезут в противоправную деятельность. Вот сейчас раздувают задержание и арест в Минске некой россиянки Софии Сапеги, сожительницы некого террориста и экстремиста Романа П. Как говорят, на ней клейма негде ставить. А сколько таких россиянок кочуют по Белу Свету, позоря Россию!ТОТерехов ОлегСовершенно в дырочку. Это следует из того что при поднятии планки выхода на пенсию даже не удосужились скорректировать период предполагаемого получения пенсии (возраст дожития). Суки!ТОТерехов ОлегНу конечно вы самая умная или методичку "по расчетам как не отдать людям их законно заработанное" писала. Посмотри сколько здесь "дебилов" собралось...Семен Жаров1) Валентин, в ЧЁМ заключается неоспоримость роли Советского образования в развале СССР???... ... Может в ТОМ, что мои Советские ученики с Советским образованием в 1985 году отказались получать огромные деньги за бессмысленную работу и преступления??? 2) Валентин, может я тоже ошибся поприщем, получив к диплому учителя физики ещё и диплом учителя математики, чтобы на уроках физики НЕ заниматься изучением математики??? 3) Валентин, прежде, чем осуждать чужую жизнь (ЛЁГКОСТЬ моей учительской работы!), необходимо эту чужую жизнь САМОМУ самостоятельно прожить!!!... ... Валентин, неужели Вы завидуете моей надёжной жизни учителем со 120 рублями заработка?... ... А мой 6-иклассник смеялся, что он уже в 4-ом классе на отцовском тракторе в колхозе получал 300 рублей в месяц, а я после почти 20 лет учёбы получаю всего 120 рублей!!! 4) Валентин, я НЕ желаю ЧТО-ТО средне-истинное между мнением самой Софии Сапеги о себе и мнением базара (Мнением о Софии окружающих её людей!) говорить, так как НЕ вникал в ЭТИ пересуды! 5) Валентин, Вы отказываетесь НЕ от моей философии, а от ОЧЕВИДНОЙ РЕАКЦИИ Главы России на беззаконие (Избиение ОМОНовцем девушки!... Просмотрите пресс-конференцию ВВП от 19.12.2013 года //Где-то середина конференции!//)!!!... ... Лично мне и, думаю, что и Винокуровой, задавшей ВВП свой вопрос об избиении, ОЧЕНЬ ЯРКО и КРАСОЧНО открылись человеческие и мужские качества ВВП!!!... ... Я ещё школьником (!965 год!), увидев БЕЗЗАКОНИЕ в стрельбе по утке в черте города Велижа (Иметь готовое к стрельбе ружьё ближе 300 метров к населённому пункту категорически запрещено!), ПОЧЕМУ-ТО пошёл к нарушителям закона об охоте и ПРЕКРАТИЛ ЭТО беззаконие!!!... ... При ЭТОМ у меня и в мыслях НЕ возникло искать ВИНУ утки (А МОЖЕТ она этим "охотникам" на головы накакала!)!!!Валентин ПоляковОтвечаю. Уважаемый Семён! Простите, отвечу по-еврейски, вопросом: а разве разрушители Советского Союза получали не советское образование? А о Вашем анкетировании даже не хочется спорить: теоретически могло быть и так, но в реальной жизни где были все эти энтузиасты в 1991-м? И Вашей жизни я прожить не могу, да уже и не успею, но Ваше предложение некорректно: представьте, знаменитый маньяк Чикатило предложил бы судьям прожить его жизнь, а потом уже получить моральное право его судить? Прошу не счесть это натянутое сравнение за оскорбление и не хочу себя афишировать, но когда я вспоминаю то, что мне пришлось пережить, то мне самому непонятно, как я все эти испытания прошёл и до сих пор жив! Правда, этим я обязан родителям и... медицине. Что ещё? Зарплата и у меня была около того, но мы же сами выбирали своё поприще, поступали в вузы по конкурсу, на стройке или в шахте работать не хотели, а я как инвалид с детства и не мог. И сдалась Вам эта девушка-правонарушительница! Я Вам так скажу: мало ей дали, мало!Семен ЖаровВалентин, извините, но я с Вами НЕ согласен!... 1) ... На Ваш упрёк Советскому образованию, я повторюсь: - "... ... Валентин, не "Советское образование", а "трудность воспитания человека" и "личные примеры, обманы народа и принимаемые законы Власть предержащих" (Союзных и местных!) привели СССР к гибели!!!... ..." ... Оголтелая пропаганда: - "Не дай себя обмануть!" УЖЕ и меня вынудила НЕ ДОВЕРЯТЬ САМОМУ СЕБЕ!... Тогда КАК мы можем упрекать Советское образование и людей с Советским образованием в развале СССР? 2) Ваш пример с Чикатило НЕ корректен!... Ведь страны создают свои государства со своими законами, чтобы "чикатилы" НЕ могли бы упрекнуть государства (Глав, Суды, полицию, Прокуратуры и т.п.) в нарушении принятых законов! 3) А девушки-нарушительницы, как я понимаю, и НЕ было!... ...Ведь Винокурова задала ВВП вопрос: - "Уважаемый Владимир Владимирович, КАК Вы, как мужчина, ПОСТУПИЛИ БЫ, если на Ваших глазах ОМОНовец ИЗБИВАЛ бы девушку?"! ... А своим ответом ВВП ярко и красочно показал свои личные качества Главы России и мужчины!... ... Так что, Валентин, мы с Вами должны расшибить свои лбы, кланяясь в ножки и благодаря ВВП и всех Властей предержащих с Советским образованием что ОНИ равнодушно смотрели и смотрят на нарушения законов, а НЕ помогли и НЕ помогают нарушителям законов добить нас с Вами до смерти!!!Валентин ПоляковОтвечаю. Уважаемый Семён! Как можно понять, Вы меня не уважаете. Но я не обижаюсь. А вот Ваши комментарии настолько глубоки и обширны, что ставят меня в тупик: простите, в Интернете столько интересных тем помимо этой, и не хочется тратить остаток жизни на одну! Тем более что мы нередко не задумываемся об изначальном смысле слов: например, слова «воспитание». И человека воспитывает не только школа, не только учитель, но семья и улица, причём на 90%. Вот учителям и достаются эти 10% в виде «низкой» зарплаты. Шутка. Пример с Чикатило Вы вправе принимать или не принимать, но по Вашей же логике человека можно судить только прожив его жизнь, не так ли? Куда Вас дальше потянуло, т.е. историю и теорию государства и права, обсуждать не хочется. И Винокурова мне неинтересно – мне интересно, как такие отвязанные девушки допускаются к пресс-конференциям Президента РФ? Развелось их как собак нерезаных. Вроде бы всё. Да, ещё вспомнил: в былые времена были антисоветские диссиденты, и свою антисоветскую деятельность они осуществляли под призывы к властям о соблюдении Конституции СССР. И они своей цели добились: разрушили СССР! Теперь по тем же лекалам раскраивают и РФ. И это в несравнимо худших условиях, когда враги обложили нас со всех сторон и даже контролируют то же информационное пространство внутри РФ через таких Виноградовых....Семен Жаров1) Валентин, Вы правы!... В "3) Валентин, прежде, чем ОСУЖДАТЬ чужую жизнь (ЛЁГКОСТЬ моей учительской работы!), необходимо эту чужую жизнь САМОМУ самостоятельно прожить!!!..." нужно было, КОНЕЧНО вместо "ОСУЖДАТЬ", написать "ОБСУЖДАТЬ"! 2) А вообще-то, Валентин, если бы НАЧАЛЬНИКИ были бы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО достойны подражания (Нам учителя говорили: - "Делайте, как я, делайте лучше, чем я!"), то ИМ бы никакие Виноградовы НЕ мешали бы, а помогали бы стать ещё ЛУЧШЕ (А плохому танцору ВСЕГДА что-то мешает стать хорошим!)!!! 3) А мне, Валентин, интересны слова, поступки и дела своего воспитателя в разных ситуациях (Президент по своему статусу ОБЯЗАН быть моим воспитателем, а Виноградова -- случайным прохожим!)!!!Семен ЖаровВалентин, огромное Вам спасибо за молчание!... Теперь я полностью Вас понял -- Вы, признавая важность окружающей человека действительности в процессе ВОСПИТАНИЯ этого человека (Кстати, как и я!), НЕ желаете признавать эту ВАЖНУЮ роль за начальниками на жизненном пути человека!!!... ... Лично я считаю ВАЖНОСТЬ окружающей действительности в ВОСПИТАНИИ человека по убывающему её значению в таком ВИДЕ: 1) мама, 2) члены семьи и ВЛАСТЬ ПРЕДЕРЖАЩИЕ СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ (Из семейных разговоров!), 3) соседи, 4) воспитатели детсадов и учителя школ, 5) детские детсадовский и школьный коллективы, 6) учителя и коллективы следующих учебных процессов, 7) начальники рабочих коллективов, 8) сами рабочие коллективы!!!... ... Как видите, Валентин, у меня с Вами огромное расхождение по поводу РОЛИ НАЧАЛЬНИКОВ В ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА!!!... ... Я НЕ ПРИЗНАЮ за начальниками-руководителями (Как ГЛАВНЫХ воспитателей человека по моему убеждению!) ИХ ПРАВА на обыкновенные СЛАБОСТИ человека!!! ... А Вы закрываете свои глаза на ВСЕ выкрутасы начальников-руководителей и всеми силами готовы ИМ создавать тепличные условия, выбрасывая ИХ из системы воспитания человека!!!Валентин ПоляковОтвечаю. Они сошлись. Вода и камень, стихи и проза, лёд и пламень не столь различны меж собой. Сами выбирайте, кто Вы : Владимир или Евгений? А меня больше эта тема не интересует настолько, чтобы Вам в чём-то возражать. Так что простите...Семен ЖаровИзвините, Валентин, но мне смешно!... Всего доброго!Валентин Поляков+boris bayanovНу чего вы хотите, яхты и заграничная недвижимость не дешевеют, вот «бедолаги» чиновники и «прозябают» на скудные пенсионные накопления граждан.Валентин ПоляковИнтересно, почему подсчёт за 20, а не за 30 лет? Или в информационной войне против России заказ дан на Путина, который 20 лет грабит и унижает нищетой россиян, строя себе дворец за дворцом? А вот «святые 90-е» вспоминать неприлично...Александр РожковПотому, что такие как вы, все валят на 90-е. Думаете что все дураки? Не надейтесь.Владимир EвтушенкоИм платят за ложь.Валентин ПоляковОтвечаю. В чём проблема? В чём мы не правы, в оценке 90-х? Кстати по моему мнению – и ранее их. Однако если взять точкой отсчёта «святые времена», то у меня есть одна медицинская аналогия. Вкратце одна такая. У человека заболела нога. Пришёл он к плохому врачу, а он ставит страшный диагноз и предлагает частичную ампутацию. И пациент соглашается: жить-то хочется! Проходит время, нога или то, что т неё осталось, болит не меньше, а плохой врач предлагает, и снова для спасения жизни, ещё немного отрезать от конечности. Отчаявшийся пациент идёт к хорошему врачу и слышит от него, что можно излечить и без скальпеля. И начинает лечение. Проходит время, боль утихает, но пациент всё равно недоволен результатами лечения: нога-то не отрастает! Надеюсь всем хватит ума понять...Veter ___Автор излагает примитивнейшую тупость!!! Отчисления на пенсию идут на оплату пенсий тем кто в данный момент пенсию уже получает (а не куда-то на хранение)...!!! Так было всегда, в том числе при СССР...Юрий ЩербаковТо, что Вы описали - это явный признак "пирамиды". Вы будете настаивать на этом?Владимир 123Не лепи горбатого к стенке,в СССР не было пенсионного фондаVeter ___А зачем настаивать перед кем-то? Вы просто изучите структуру и принцип работы оплаты пенсий, как в СССР, так и сейчас через ПФ - все вопросы отпадут... Также узнаете еще кое что интересное, например что сейчас порядка 43% для оплаты пенсий через ПФ - доплачивается из бюджета, так как простых сборов с граждан не хватает....Veter ___Не было при СССР ПФ, но была отдельная структура в Министерстве Финансов, которая непосредственно занималась пенсиями и которую в последствии выделили отдельно в ПФ.... Учите мат. часть...Лаврентий Палыч БерияПНФ необходимо упразднить. И сделать как в Европе сделали. Пенсионные накопления держать на спец счёте, откуда их можно получить все сразу или брать сколько будет нужным. Но! Глядя на тл, как Путинская команда обворовывает граждан с пенсионным афёрами, это нереально. Предложение сделать в РФ пенсии наследственными и передаваемыми по завещанию, отвергались в ГД ПЯТЬ РАЗ! Каждый пенсионер успевает накопить в ПНФ от 3,5 до 4,5 миллионов рублей, а получает до смерти едва от 600,000 до 800,000!То есть, МИЛЛИОНЫ остаются там, где к ним чиновники не имеют никакого отношения. Это позволяет чиновникам ПНФ строить мраморные дворцы, и за счёт оборванных пенсионеров жить припеваючи, читал как чиновник ПНФ останавливался в отеле за 450,000 тыс рублей в сутки! и покупают VIP билеты на самолёт по 250,000р! Где замороженные уже три раза Путиным триллионы? Он на 10 лет продлил "заморозку"! А куму отдавать? За 10 лет умрёт 80% этих пенсионеров и проблема сама собой рассосётся- все передохли. значит они никому нечего не должны! Народ власть методично обворовывает уже десятилетиями!Татьяна ЧайкаМозг иногда надо бы и включать:сколько новых пенсионеров появилось за это время???Одни уходят,другие уже на подходе и пенсия «солидарная»(тем более это не пенсия,а прожиточный минимум)Сами откладывайте,вот тогда это и будет пенсией)как и во всём мире))))Владимир 123Откладывать из зарплаты в 15-20 т.р Птичка ты в своем уме????ВВВиктория ВикторияЛаврентий Палыч БерияТанечка, вы реально тупая мили прикидываетесь???? КАЖДЫЙ из них за всю жизнь платил все эти пенсионные взносы! С момента распада СССР пошло 30 лет! Советских пенсионеров осталось 15% от нынешнего числа с которых собирали все пенсионные взносы, вы луче скажите, кому Путин собирается через 10 лет "возвращать" замороженные пенсионные накопления? По вашему выходит, что любой пенсионер выходящий на пенсию это потенциальный халявщик которого лично Путин облагодетельствует? Вы свой моск видимо прячете где то далеко, раз сами его не включаете. И как то наивно всех вокруг считаете дебилами. Вы случайно не чиновник ПНФ?Лаврентий Палыч БерияПослушать запутинцев, так все вокруг дураки у них...Владимир EвтушенкоФеноменальная то ли дура, то ли сволочь.Ggrainvn94% - за, а 6% - против, или типа "затрудняются" ответить честно. Эти 6% и есть те, кто присвоил деньги трудящихся, стараниями властей не доживших до пенсионного возраста, и тех, кто подобно существу "Veter", обслуживает их прикрытие в соц-сетях. Только существа, как банный лист, - ни срам хозяев не скрывают, ни свою жопу не прикрывают.Лаврентий Палыч Бериявнезапно...Ночной кошмарАффтор явно не в курсе, что сейчас половину пенсий выплачивают из бюджета, а не из фонда ПРФ.ЕКЕвгений КазанцевАга, и коров всех на мясо пустили, так как не нужны стали, ведь все москвичи доят кур.Ночной кошмарАга, а ты последнего ёжика доедаешь. Не смеши народ, пенсионер липовый. Лучше курицу подои.Николай ЗайчиковГде деньги , где деньги , а на что чиновники в США и в Англии недвижимость покупают .Strannik WeidОшибка номер раз: отчисляемые налоги идут на содержание уже ставших пенсионерами людей.автор видать не знает, что-то стране «солидарная» пенсионная система. На одного пенсионера необходимо 4 работающих человека. Сейчас это 1 к 1,65. Второе в стране есть закон о выплате накопленных пенсионных деньгах родственниками наследство. Ну а далее можно сделать вывод: автор провокатор.Комментировать
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