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Царьград

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Цены на алкоголь выросли: продажи крепких напитков в России упали на 12%

Цены на алкоголь выросли: продажи крепких напитков в России упали на 12%

Из-за повышения акцизов и пошлин в России на 12% упали продажи крепкого алкоголя. При этом производство игристых вин выросло на 15,6% в первом квартале 2025 года, а импорт грузинского вина сократился вдвое в январе и феврале.

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