Полицейский Дед Мороз раздает подарки

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники по делам несовершеннолетних совместно с Общественным советом при Управлении МВД России по городу Уфе поздравили с наступающим Новым годом детей из… Ссылка на первоисточник .