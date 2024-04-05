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Худрук Богомолов: Уехавшим сложно смириться, что без них в стране есть жизнь

Худрук Богомолов: Уехавшим сложно смириться, что без них в стране есть жизнь

Художественный руководитель проекта «Голоса страны», директор Театра на Бронной Константин Богомолов подчеркнул, что русская литература всегда внедряла в жизнь простого человека величайшие истории, наполненные взлетами и падениями, радостями и трагедиями.

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