Премьера Армении позвали на празднование 80-летия Победы в Россию

Посол Копыркин: Пашинян получил приглашение на 80-летие Победы в Москве Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил официальное приглашение на мероприятия ко Дню Победы в Москве, сообщил в беседе с РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.
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