Суд к экс-депутату Карелии предъявлен в интересах Российской Федерации

Вячеслава Смородина пытаются заставить убрать ограду с берега озера В 2024 году Карельский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц.
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