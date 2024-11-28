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Фонд «Защитники Отечества» помог ветерану возглавить школу танцев для родственников бойцов СВО

Фонд «Защитники Отечества» помог ветерану возглавить школу танцев для родственников бойцов СВО

Сергей Владимирович Бормотов посвятил 20 лет своей жизни службе в Министерстве внутренних дел. Оставаясь всю жизнь искренним патриотом, он решил отправиться в зону СВО еще в феврале 2022 года, хотя в силу возраста попал на фронт не сразу.

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