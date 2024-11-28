Фонд «Защитники Отечества» помог ветерану возглавить школу танцев для родственников бойцов СВО

Сергей Владимирович Бормотов посвятил 20 лет своей жизни службе в Министерстве внутренних дел. Оставаясь всю жизнь искренним патриотом, он решил отправиться в зону СВО еще в феврале 2022 года, хотя в силу возраста попал на фронт не сразу.