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Марианская впадина

Марианская впадина

Марианская впадина — одна из самых загадочных и удивительных областей нашей планеты. Она привлекает внимание учёных и исследователей уже на протяжении десятилетий.

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