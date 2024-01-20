Эксперт объяснил, как отключить встроенную слежку от Google

На телефонах системы Android предустановлена встроенная слежка от Google, но ее можно отключить, сообщил руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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