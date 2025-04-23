5,4 тысяч рублей еженедельно тратят нижегородские старшеклассники на репетиторов

В Нижнем Новгороде чаще всего в репетиторах нуждаются учащиеся 10 и 11 классов. Такие результаты показал опрос сервиса Superjob, в котором приняли участие нижегородские родители школьников из средних и старших классов.
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