Смолянам стал доступен новый способ передачи показаний счётчиков

Теперь потребители могут отправить смс-сообщение или электронное письмо «АтомЭнергоСбыт» Смоленск расширил возможности передачи показаний приборов учёта электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения.
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