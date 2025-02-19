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Царьград

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Фестиваль 'На амурских просторах': 4,77 млн рублей на народную музыку

Фестиваль 'На амурских просторах': 4,77 млн рублей на народную музыку

В Хабаровске пройдет фестиваль "На амурских просторах", посвящённый 15-летию Русского оркестра. Программа включает фольклорные выступления и гастроли по Дальнему Востоку и Сибири.

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