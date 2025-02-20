ФАС взялась за яйца в торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила в адрес торговых сетей предупреждение о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий, в том числе снижения закупочных цен на куриные яйца, сообщает PRIMPRESS.
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