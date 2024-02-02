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В Госдуме предложили поднять до 50 лет возраст призыва для получивших паспорт РФ

В Госдуме предложили поднять до 50 лет возраст призыва для получивших паспорт РФ. Авторы инициативы считают, что уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами нашей страны, уклоняются от постановки на воинский учёт.

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