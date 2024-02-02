В Госдуме предложили поднять до 50 лет возраст призыва для получивших паспорт РФ. Авторы инициативы считают, что уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами нашей страны, уклоняются от постановки на воинский учёт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии