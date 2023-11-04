В Симферополе открыли обновлённую кованую карту России

Сегодня в парке культуры и отдыха имени К.А. Тренева открыли обновлённую карту Российской Федерации. Фото: Гала АмарандоВ церемонии открытия торжественно присоединили элементы карты с новыми регионами России.
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