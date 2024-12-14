Молодежный центр появится в Усть-Куте

В Усть-Куте готовится к открытию современный молодёжный центр. Его планируют запустить в 2025 году. Уже ведётся реконструкция здания площадью 1530 квадратных метров, включая капитальный и косметический ремонты, сообщили в областном правительстве.
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