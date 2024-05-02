Не простые, а золотые. Во сколько обойдутся яйца на Пасху во Владивостоке?

29 апреля началась Пасхальная неделя, и традиционно вырос спрос на яйца, а вместе с ним и цены. В конце прошлого года вся страна тяжело переживала стремительный рост цен на этот социально значимый продукт.
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