Американский президент Дональд Трамп по итогам скандальной перепалки с главой киевского режима Владимиром Зеленским 28 февраля «вынес его из Белого дома вперед ногами».
Дубинский: Трамп вынес Зеленского из Белого дома вперед ногами
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
На любой работе , в любой корпорации у НАЧАЛЬНИКА есть свои любимчики...Но когда приходит новый НАЧАЛЬНИК , - старые любимчики отменяются...А Зеля повел себя в НОВОЙ ситуации по-старому ...Не *подстроился* к новому НАЧАЛЬНИКУ...Повел себя не в соответствии с новыми *экспектациями * -ожиданиями-требованиями США... Это серьёзная ошибка при любом общении...
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