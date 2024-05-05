Певица Рианна появилась на публике с розовыми волосами

Певица Рианна кардинально сменила имидж. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail. 36-летняя Рианна посетила pop-up магазин, в котором была представлена коллаборация ее возлюбленного A$AP Rocky и спортивного бренда Puma.
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