Али Маданизаде: Экономика Ирана устоит под санкциями США

Министр экономики Ирана Али Маданизаде заявил о способности страны выдерживать санкции и укреплять экономику через диверсификацию торговли и инвестиций.
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