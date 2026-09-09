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Гендиректор «Авангарда» Чистяков перед игрой с «Сочи»: «Сезон теряют вот в таких матчах по четвергам, когда соперник кажется несерьезным, а он выходит биться так, будто это финал»

Генеральный директор « Авангарда »  Герман Чистяков обратился к болельщикам накануне матча с « Сочи » в регулярном сезоне FONBET КХЛ.

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