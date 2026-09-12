Австралийский политолог Марк Лоу рассказал о жалобах осуждённого наёмника Оскара Дженкинса: до 90% иностранных бойцов ВСУ не получают деньги, а выплаты исчезают из украинских банков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ZS Ищенко: Демократы...
- ФА Самую жуткую прав...
- Бескрестнов: Росс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым