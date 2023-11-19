ЦАХАЛ будет иметь полную свободу действий в секторе Газа после окончания войны – Нетаньяху

Людмила Лиханова

У этого урода нет другого выхода как и у зели. Они оба по собственной воле и тупыми языкам загнали себя в ловушки организованные...а КЕМ организованные? Поэтому , даже якобы захватив Газу, это недогосударство израЭль получит еще бОльшую головную и не только головную боль. По большому счету, израЭль уже проиграл т.к. их жестокость породила на многие десятилетия ненависть и желание отомстить за гибель огромного количества детей, женщин, стариков. И НИКОГДА им не будет прощения.. Они будут жить на пороховой бочке и каждый день опасаться отмщения. И оно будет даже от детей , соседей и не только. Неоправданная жестокость израЭля породила огромную ненависть и не будет им прощения. На месте жителей израЭля я бы бежала из этой территории куда угодно. Там не будет жизни.