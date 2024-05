«Симс» от автора XCOM, релиз What the Fog, новые боссы Sony, Castlevania X Dead by Daylight…

Летом в Dead by Daylight стартует глава, посвящённая D&D, появится новый режим, а ещё когда-то состоится кроссовер с Castlevania; The Casting of Frank Stone получила геймплейный трейлер; авторы кооперативного спин-оффа DbD Project T раскрыли больше подробностей, а другой — What the Fog — пустили в релиз сразу после анонса; разработчики The Finals всё ещё пытаются спасти .