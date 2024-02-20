NQ - Weekly Absolute Perfection E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (MAR 2024) CME_MINI:NQH2024 LegendSince Last week, I was on a lookout for a continuation of shorts, running through intraday sellside liquidity @ $17,717 with $17,690.
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