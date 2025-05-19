Судный день всё ближе или будущее глазами Microsoft: ИИ-агенты разных компаний смогут общаться друг с другом и запоминать разговоры

Microsoft хочет, чтобы чат-боты любой компании могли работать с ИИ-агентами из других фирм и лучше запоминать свое взаимодействие, о чем заявил главный технолог компании в воскресенье перед ежегодной конференцией разработчиков программного обеспечения.
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