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«Салават» всухую обыграл «Нефтехимик» – 2:0, Вязовой отразил 19 бросков. Родуолд забил, продлив серию с очками до 5 матчей

« Салават Юлаев » победил « Нефтехимик » (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь Семен Вязовой отразил все 19 бросков по своим воротам.

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