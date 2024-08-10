Художник показал, как могла бы выглядеть Киви из аниме «Киберпанк: Бегущие п...

Художник показал, как могла бы выглядеть Киви из аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» в игре Cyberpunk 2077Художник UlanLex решил показать, как могла бы выглядеть Киви из аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю» (Cyberpunk: Edgerunners), если бы появилась в игре Cyberpunk 2077.