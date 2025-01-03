Кому сегодня проще изменить — заграничному собственнику или Родине? Когда признание отменяет наказание С таким подходом, когда учёным за каждый пустяковый слив грозит вполне реальный срок, а айтишникам позволено буквально всё, вплоть до работы на врага, мы точно дойдём до абсурда.