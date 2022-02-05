Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Собчак враг народа.Собчак в эфире ук...
  • NVS66 SergeiShulepov
    Силовые структуры за отчетность, за бабло. Коррупции у народа нет.5 мифов о российс...
  • Иван
    вообще-то уже делают«Замахнулись на с...

США сделали бездоказательное заявление и признались в этом

США сделали бездоказательное заявление и признались в этом

Мэтт Ли снова в деле Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс шокировало требование журналиста подкрепить свои слова доказательствами Когда журналисты на сказки о якобы планах России совершить провокацию с фейковым видео нападения Украины попр.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх