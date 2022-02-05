США сделали бездоказательное заявление и признались в этом

Мэтт Ли снова в деле Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс шокировало требование журналиста подкрепить свои слова доказательствами Когда журналисты на сказки о якобы планах России совершить провокацию с фейковым видео нападения Украины попр.