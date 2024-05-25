Нечаев посетил Национальный центр имени Кулакова

Развитие инновационных технологий в перинатальной медицине обсудили в Москве. Площадкой для дискуссии стал Национальный центр имени Кулакова, где ежегодно помогают появиться на свет тысячам новорожденных, у которых было мало шансов на рождение.
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