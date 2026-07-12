IJCV: создана модель ИИ, способная "читать мысли" мышей по их поведению

Ученые из Корейского института передовых наук и технологий (KAIST) разработали систему искусственного интеллекта, которая может анализировать поведение мышей так же, как языковые модели анализируют человеческую речь.
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