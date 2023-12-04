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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Барыса» после 3 побед в 4 матчах: «Создаем хороший микроклимат в команде. Ребята поверили, что способны выиграть»

И.о. главного тренера казахстанского клуба выразил мнение после игры Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2 ОТ).

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