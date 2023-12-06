Министры иностранных дел G7 назвали сумму предоставленной гумпомощи Палестине

Министры иностранных дел стран «большой семерки» в среду, 6 декабря, сообщили, что с начала палестино-израильского конфликта «группа семи» (G7) предоставила более $600 млн в качестве помощи гражданам Палестины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии