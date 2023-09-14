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Руслан Нигматуллин: «Спартак» неплохо поработал на рынке, Бабич может стать вторым Видичем. Но началась чехарда, Абаскаль запутался»

Руслан Нигматуллин: «Спартак» неплохо поработал на рынке, Бабич может стать вторым Видичем. Но началась чехарда, Абаскаль запутался»

«Спартак» неплохо поработал на этом трансферном рынке. Теперь у красно-белых очень широкая обойма игроков, набирается на два состава.

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