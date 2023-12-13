"Крымэнерго" срочно заменит трансформаторные подстанции

О ревизии сетей электроснабжения заявил в своем тг глава Крыма Сергей Аксёнов. Он отметил, что организации "Крымэнерго" нужно до 25 декабря подготовить перечь тех трансформаторных подстанций на полуострове, которые требуют срочной замены.