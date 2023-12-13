"Крымэнерго" срочно заменит трансформаторные подстанции

О ревизии сетей электроснабжения заявил в своем тг глава Крыма Сергей Аксёнов. Он отметил, что организации "Крымэнерго" нужно до 25 декабря подготовить перечь тех трансформаторных подстанций на полуострове, которые требуют срочной замены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии