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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Дайджест дня: краш-тест Omoda C5, автомобиль года в Японии и другие события индустрии

Организация Euro NCAP опубликовала результаты последней в этом году серии испытаний на безопасность, и наиболее любопытным участником оказался кроссовер Chery Omoda5 (он же Omoda C5), который станет первенцем китайской компании на европейском рынке.

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