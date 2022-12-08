Дайджест дня: краш-тест Omoda C5, автомобиль года в Японии и другие события индустрии

Организация Euro NCAP опубликовала результаты последней в этом году серии испытаний на безопасность, и наиболее любопытным участником оказался кроссовер Chery Omoda5 (он же Omoda C5), который станет первенцем китайской компании на европейском рынке.
Организация Euro NCAP опубликовала результаты последней в этом году серии испытаний на безопасность, и наиболее любопытным участником оказался кроссовер Chery Omoda5 (он же Omoda C5), который станет первенцем китайской компании на европейском рынке.
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