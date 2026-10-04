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Октябрь даст второй шанс трем знакам зодиака, которых потрепал сентябрь

Октябрь даст второй шанс трем знакам зодиака, которых потрепал сентябрь

Астрологи уверяют, что для трех знаков зодиака октябрь станет месяцем расплаты за сентябрьские неудачи и вернет утраченное.

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