Алкогольный бренд Nemiroff могут заменить на Demiroff

ООО «Объединенные пензенские ЛВЗ», выпускавшее водку и настойки Nemiroff, допускает возможность начать производство крепких спиртных напитков под брендом Demiroff, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Росаккредитации.
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