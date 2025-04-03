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Кобзев: в районе падения ТУ-22М3 восстановили энергоснабжение двух поселков

Кобзев: в районе падения ТУ-22М3 восстановили энергоснабжение двух поселков

В Усольском районе Иркутской области, где накануне потерпел крушение стратегический ракетоносец ТУ-22М3, восстановлена подача электроэнергии в два поселка, оставшихся без света в результате повреждения самолетом линии электропередачи, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев.

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