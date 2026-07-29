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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инфантино предложил странам-членам ФИФА по 40 млн долларов, если они одобрят сделку по продаже части прав на ЧМ внешним инвесторам. У них есть 53 дня на принятие решения

Джанни Инфантино предлагает странам-членам ФИФА часть выручки от продажи доли прав на чемпионат мира.

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