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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 14 октября (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 14 октября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Станислав Красильников 8:07 Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

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