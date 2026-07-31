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Парламентская газета

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РИА Новости: Блогера Лерчек приговорили к пяти годам условно

РИА Новости: Блогера Лерчек приговорили к пяти годам условно

Суд приговорил блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) к пяти годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей по делу о совершении валютных операций с использованием подложных документов, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

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