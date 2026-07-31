РИА Новости: Блогера Лерчек приговорили к пяти годам условно

Суд приговорил блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) к пяти годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей по делу о совершении валютных операций с использованием подложных документов, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.