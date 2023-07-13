Захарова: США продолжат тему якобы секретных контактов с РФ по мирному плану по Украине

СК Сергей Ковалев "возня" все равно случится, ибо всякий конфликт заканчивается столом переговоров. вопрос только во времени - когда? даже экзистенциальность противостояния не отвергает аксиомы, ибо никуда зло с планеты Земля не денется, - дуализЬм, ё-моё!

Александр Макеев Добро - это действия мировоззрения здравомыслия, приводящие к эволюционирующему оптимуму индивидуального и совместного бытия. А зло - это действия патологии мировоззрения противоположного к вектору действия добра мировоззрения здравомыслия. 😇 🥰