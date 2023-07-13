© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что Вашингтон продолжит тему якобы секретных контактов с Москвой по мирному плану по Украине.
Захарова: США продолжат тему якобы секретных контактов с РФ по мирному плану по Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
"возня" все равно случится, ибо всякий конфликт заканчивается столом переговоров. вопрос только во времени - когда? даже экзистенциальность противостояния не отвергает аксиомы, ибо никуда зло с планеты Земля не денется, - дуализЬм, ё-моё!
Ответить
17 час.
Александр Макеев
Добро - это действия мировоззрения здравомыслия, приводящие к эволюционирующему оптимуму индивидуального и совместного бытия. А зло - это действия патологии мировоззрения противоположного к вектору действия добра мировоззрения здравомыслия. 😇 🥰
Ответить
15 час.
Александр Макеев
Зло это закулисные и публичные фюреры агрессивных человеконенавистнических либеральных извращённых, нацистских, террористических, лживых и клеветнических стран США-НАТО и их союзников. 💩 Добро это не либеральные Россия с Белоруссией, Китай, Индия, Куба, Венесуэла, Сирия, ЮАР, многие арабские страны, руководимые здравомыслящими лидерами... 😇
Ответить
13 час.
Свежие комментарии