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Вечерний Новосибирск

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Средняя зарплата в Новосибирской области достигла 92 тысяч рублей

Средняя зарплата в Новосибирской области достигла 92 тысяч рублей

По этому показателю наш регион оказался немного выше среднесибирского уровня. В среднем по Сибирскому федеральному округу зарплата составила 92 222 рубля, что на 87 рублей меньше, чем в Новосибирской области.

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