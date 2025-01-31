Арт-портал -2025.

УО Бобруйский государственный технологический колледж_номинация ´Победа в сердцах поколений´_Вокальная группа_Щербатый месяцТворческий коллектив колледжа принимает участие в республиканского конкурса современного цифрового творчества учреждений образования, реализующих программы профессионально- технического и средне-специального образования ´Арт-п .
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