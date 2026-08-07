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Татар-информ

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«Ум старца и глаза ребенка»: в Казани открылась выставка Кузнецова-Казанского

«Ум старца и глаза ребенка»: в Казани открылась выставка Кузнецова-Казанского

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​ В Казани открылась выставка работ народного художника Республики Татарстан, лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая Михаила Кузнецова-Казанского.

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