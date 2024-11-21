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Глава МИД РФ на следующей неделе посетит Астану

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Заседание, которое пройдет под председательством казахстанской стороны, состоится в Астане перед сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной на тот же день.

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