Глава МИД РФ на следующей неделе посетит Астану

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Заседание, которое пройдет под председательством казахстанской стороны, состоится в Астане перед сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной на тот же день.
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