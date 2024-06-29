NASA показало новое видео развертывания двух кубсатов с МКС

Кубсаты BurstCube и SNOOPI выводятся на низкую околоземную орбиту с борта МКС / © NASA / Matthew Dominick Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США поделилось новыми видеороликами и изображениями развертывания двух кубсатов, которое состоялось 18 апреля 2024 года.